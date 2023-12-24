الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة بالمنيا الجديدة

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون

وقعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بأسيوط الجديدة بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الأكاديمية والتكنولوجية والبحثية.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التعاون والتكامل الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 بين الجامعات والمعاهد العليا للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.


حيث وقع البروتوكول الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور جمال الدين على أبوالمجد، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا.


دعم سبل التعاون التكنولوجي والبحثي


ويهدف البروتوكول إلى دعم سبل التعاون التكنولوجي والبحثي بين الجانبين بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والاستشارات العلمية والفنية، فضلًا عن إتاحة الفرص التدريبية لطلاب الجامعة والمعهد، والتعاون المشترك في مختلف الأنشطة العلمية والمعارض والندوات، والرياضية، والمؤتمرات التكنولوجية، والمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة في مجالات الهندسة المختلفة.


وأكد الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن توقيع البرتوكول يأتى تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا لصقل مهاراتهم وتأهيل خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل من خلال تبادل الخبرات مع الجامعات والمعاهد المصرية المختلفة؛ والتي تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، متطلعًا أن تشهد الفترات القادمة طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.


ومن جانبه أكد الدكتور جمال أبو المجد رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، أهمية التعاون وأن البروتوكول يأتي لتأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ تعاون أكاديمي ومهني مميز، لتحقيق أهداف متعددة تغطي كافة مجالات أهداف التنمية المُستدامة لرؤية مصر المستدامة 2030، مشيدًا بإلامكانيات العلمية والتقنية التي تتمتع بها جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية باسيوط الجديدة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة تعزيز التعاون بين الجانبين المجالات الأكاديمية والتكنولوجية والبحثية

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