الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أحفاد نجيب محفوظ يحكون".. مائدة مستديرة بمتحف أديب نوبل غدًا

متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ

يقيم متحف  نجيب محفوظ مائدة مستديرة بعنوان "أحفاد نجيب محفوظ يحكون"، فى تمام السابعة من مساء غدً الأحد 17 ديسمبر، بمشاركة كل من أسامة السعيد، ضحى عاصى، صبحى موسي، عمرو العادلي، منى الشيمي، فى إطار الاحتفال بذكرى ميلاد أديب نوبل.

أعمال نجيب محفوظ وإسهاماته الأدبية

نشر محفوظ أول تجربة أدبية له في سن الـ17 وما أن أتم عامه الـ 21 كان قد نشر أول رواية له وهي "عبث الأقدار” أو "حكمة خوفو"، كما سميت فيما بعد في عام 1939، وقد كانت تنتمي للأسلوب الواقعي التاريخي في الأدب، ثم نشر روايتي "كفاح طيبة"و"رادوبيس" لتمثل أول ثلاث روايات له ثلاثية تاريخية تدور في زمن الفراعنة. إتبع محفوظ الخط الواقعي في معظم كتاباته منذ عام 1945 والتي كانت تهتم بتصوير المجتمع المصرىفى أنماط حياته المختلفة وخاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى النضال الوطني من أجل إستقلال مصر من الإحتلال الإنجليزي.

 وقد تجلى ذلك في روايات مثل "القاهرة الجديدة" وخان الخليلي و"زقاق المدق" و"بداية ونهاية" والثلاثية المكونة من "بين القصرين" و"قصر الشوق و"السكري".

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