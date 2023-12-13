الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو يزعم: "مستمرون فى حرب غزة حتى آخر جندى"

نتنياهو
نتنياهو

 قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنهم مستمرون في الحرب بغزة حتى آخر جندي، وفقًا لنبأ عاجل نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقدت الثقة في النظامين الأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو فقدت ثقة غالبية الإسرائيليين والعالم بعد شهرين من الحرب على غزة، وأن الوقت حان لاستبدال نتنياهو، وأنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني.

غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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