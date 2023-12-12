الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 285 شهيدًا من الطواقم الطبية جراء القصف على غزة

قال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك أكثر من 30 من طواقمنا أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 150 سيارة إسعاف في القطاع من بينها 12 سيارة تابعة للهلال الأحمر، منوهًا بأن أكثر من 285 شهيدا من الطواقم الطبية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، في مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أمس الإثنين، إن جيش الاحتلال يقصف مراكز الإيواء التابعة لأونروا في قطاع غزة، مشيرًا إلى الاستقبال اليومي لنحو 250 مصابا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة أنه تم خروج عدد كبير من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف والكوادر الصحية في قطاع غزة.