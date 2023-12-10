مودرن فيوتشر يسقط أمام اتحاد العاصمة بهدف في "الكونفدرالية"

سقط مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الفريق الجزائري.

وأقيمت المباراة على ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

سجل عبدولاي كانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعدما انفرد من منتصف الملعب قبل أن يسدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس محمود جنش.

وتصدر اتحاد العاصمة المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما حصد 9 نقاط وجاء فيوتشر ثانيًا برصيد 6 نقاط.

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أحداث المباراة

شهدت الدقيقة الثالثة تسديدة من عبد الله كانو لاعب اتحاد العاصمة من على حدود منطقة الجزاء بباطن القدم اليمنى أبعدها جنش بشكل رائع من أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة التاسعة، تسديدة خلفية مزدوجة من حسين الدهيري لاعب اتحاد الجزائر من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 21 ركلة ركنية لفيوتشر من جهة اليسار نفذها عبد الكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها مروان محسن برأسية أبعدها الدفاع قبل أن تمر إلى يمين المرمى.

ركلة ركنية لاتحاد الجزائر من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الله كانو برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من براهيم بن زازا ولكن ابعدها الحارس محمود جنش بشكل رائع من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 63، كرة عرضية من جهة اليسار قابلها أدم عليت برأسية من منتصف منطقة الجزاء ردت من منتصف العارضة.

فرصة خطيرة في الدقيقة 44 بعد ركلة حرة لاتحاد الجزائر على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين نفذت بتمريرة ارضية من بن زازا وصلت إلى إسماعيل عبد الفتاح بلقاسمي فسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت لركلة مرمى.

رأسية من توميسانج أوريبوني لاعب اتحاد الجزائر من داخل منطقة الجزاء ابعدها جنش عن مرماه بشكل رائع إلى ركنية من جهة اليسار.

تسديدة قوية من توميسانج أوريبوني لاعب اتحاد العاصمة من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاء هدف اتحاد العاصمة في الدقيقة 65 بعدما انفرد عبدولاي كانو من منتصف الملعب بتسديدة ارضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.