الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في لجنة المغتربين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنة الوافدين والمغتربين بنادي الوافدين بجامعة دمياط، مؤكدًا ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، إذ أنها هي حق دستوري وواجب وطني وسبيل لاستكمال مسار الديمقراطية والبناء والتنمية للدولة المصرية.

وخصصت الجامعة، مقرًا للجنة انتخابية خاصة بالوافدين والمغتربين بنادي الوافدين والعاملين بالجامعة، وذلك لاستقبال جميع الطلاب والمواطنين المغتربين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير التجهيزات اللازمة للتيسير على الناخبين من خارج محافظة دمياط في عملية التصويت.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجري الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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