الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء كندا يؤكد ضرورة تجديد إقرار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أكد جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، على ضرورة تجديد إقرار حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس الوزراء الكندي  جاستن ترودو، الأربعاء، إلى هدنة إنسانية في غزة للإفراج عن جميع المحتجزين وتوصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

يجب إيصال مساعدات حقيقية وكبيرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية

وقال ترودو للصحفيين ، "لست بحاجة لوصف الفظائع.. ولهذا السبب ندعو إلى هدنة إنسانية تسمح لنا بالإفراج عن جميع المحتجزين اليهود ومواصلة إجلاء المواطنين الأجانب من غزة، والهدنة يجب أن تسمح بإيصال مساعدات حقيقية وكبيرة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية البغيضة التي يعيشها سكان غزة".

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