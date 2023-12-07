بعد الزمالك والاتحاد.. تعرف على جميع مؤجلات دورى نايل والمباريات المهددة بالتأجيل

أصبح الغموض هو المسيطر على موعد انتهاء مسابقة دوري نايل نسخة الموسم الجاري (2023/ 2024).

يأتي ذلك، بعد سلسلة التأجيلات التي ضربت مسابقة دوري نايل، في الجولة الماضية وتحديدا (الثامنة)، حيث كان الأهلي، طرفا أساسيا في معضلة هذه المؤجلات، التي ستزداد بقوة الفترة المقبلة، بسبب مشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

ومع كمية هذه المؤجلات، ستكون هناك صعوبة كبيرة جدا، في تنفيذ تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، على أرض الواقع، عن تحديد نهاية يونيو أو يوليو من العام المقبل 2024، موعدا لانتهاء منافسات الموسم الحالي.

وفيما يلي جميع مؤجلات دوري نايل والأخرى المنتظر تأجيلها

الجولة الخامسة (مباراة وحيدة لأجل غير مسمى)

«الأهلي & بلدية المحلة».

تم تأجيلها لارتباط المارد الأحمر، في ذلك الوقت بالمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي (السوبرليج)، خلال نسخته الأولى تاريخيا، التي ودع الأهلي منافساتها على يد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

واستطاع الفريق الجنوب إفريقي، التتويج باللقب على حساب الوداد المغربي.

الجولة الثامنة (4 مؤجلات والزمالك أحدثهم)

تسبب قرار «كاف» بخصوص تعديل موعد مواجهتي الأهلي والزمالك، خلال مرحلة المجموعات في الجولة الثالثة بدوري الأبطال والكونفيدرالية على الترتيب، في أجبر رابطة الأندية المحترفة، على تأجيل لقاءي الأحمر والأبيض بالجولة الثامنة من دوري نايل، لأجل غير مسمى، بعد كان مقرر تأجيل مباراتين فقط وهى.. «الجونة & بيراميدز»، «المصري & مودرن فيوتشر».

وتجدر الإشارة إلى أن «كاف»، قد قرر في وقت سابق تقديم موعد مواجهتي الأهلي والزمالك أمام بلوزداد الجزائري وساجرادا الأنجولي بدوري الأبطال والكونفيدرالية لمدة 24 ساعة.

«زد & الأهلي»، وأخيرا «الزمالك & الاتحاد السكندري».

الجولة التاسعة (مواجهة يتيمة حتى الآن)

وتشهد الجولة التاسعة بدوري نايل، والمقرر انطلاقها الخميس المقبل، تأجيل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، لارتباط المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

الجولة العاشرة (القمة أبرزهم)

وتشهد الجولة العاشرة بدوري نايل، التي تنطلق يوم 25 ديسمبر الجاري، تأجيل 4 مباريات، يأتي ديربي القمة بين الكبيرين الزمالك والأهلي في مقدمتهم، بسبب انشغال المارد الأحمر، بخوض منافسات كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات بنظامها الحديث.

«الزمالك & الأهلي»، «والمقاولون العرب & بيراميدز»، «والإسماعيلي & مودرن فيوتشر»،«وسيراميكا كليوباترا & المصري البورسعيدي».

وتقام قمة الزمالك والأهلي، يوم 15 فبراير المقبل 2024 حتى الآن، عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

فربما تأجيل القمة مجددا، في حالة وصول الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الجولة الثانية عشرة

وتشهد الجولة الثانية عشرة من دوري نايل، مواجهتي تحت مقصلة التأجيل وهي «الأهلي & الداخلية»، «والزمالك & فاركو».