الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. الصحة تعلن انتشار الكوليرا والكبد الوبائى فى غزة

انتشار الكوليرا والكبد
انتشار الكوليرا والكبد الوبائى فى غزة

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 35 من الكوادر الطبية وعلى رأسهم مدير مستشفى الشفاء، وتقوم باستجوابهم تحت التعذيب القاسي.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جثامين الشهداء وجروح المصابين تؤكد إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وبتر للأقدام وهذا يدلل على أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليًا.

 

لا يوجد تخدير كافي للعمليات الجراحية

وأكد أن غزة تفتقر لكل حبة دواء أو نقطة سولار، مشيرًا إلى أن العمليات تجرى على الأرض ولا يوجد تخدير كافي ويتم المفاضلة بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 

وأوضح أن قطاع غزة شهد انتشار العديد من الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية المعدية والتنفسية وهذا يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين المكدسين في المدارس والمستشفيات وصحة المجتمع. 

الصحة في غزة الكوليرا الكبد الوبائي تخدير للعمليات الجراحية

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