الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قنصل مصر بهامبورج: المصريون في الخارج مرتبطون بالوطن وأحداثه دائمًا

عبير عمر سليمان
عبير عمر سليمان

قالت عبير عمر سليمان، قنصل مصر لدى هامبورج، إن المصريين في الخارج دائمًا مرتبطين بالوطن وأحداثه بصورة لا يتخيلها أحد.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وأكدت عبير سليمان، خلال حوارها لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن الإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية في الخارج كثيف منذ اللحظات الأولى من الانطلاق، حيث هناك حرص ملحوظ من قبل الجالية المصرية على المشاركة.

وأضافت أن هناك سهولة كبيرة في التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اللحظات الأولى من انطلاق التصويت في الخارج.

مواعيد الانتخابات المصرية في الخارج

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

عبير عمر سليمان قنصل مصر لدى هامبورج اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية الانتخابات في الخارج

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رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

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