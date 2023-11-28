الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر: تجديد الثقة في مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت المسلح لمدة عام

جانب من الحدث
جانب من الحدث
من الحدث

أكدت مصادر مطلعة أن تم الإعلان رسميًا عن تجديد الثقة في مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت المسلح إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام  التابعة  للشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة المهندس نشأت مرسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدة عام إضافي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن التجديد لمدة عام إضافي جاء في إطار تجديد الثقة في مجلس الادارة الحالي بقيادة المهندس نشأت مرسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وذلك من خلال المهندس عمرو سيلمان رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير خلال الجمعية العامة لشركة مصر للأسمنت المسلح.

وأشارت الي أن شركة مصر للأسمنت المسلح نجحت عبر تنفيذ خطة خاصة في دمج كلا من شركات مصر للأسمنت المسلح والقاهرة للمقاولات العامة ورولان وهي شركات تتبع الشركة القابضة للتشييد في كيان واحد تحت مسمي مصر للأسمنت المسلح حيث كان يتولي المهندس نشأت مرسي رئاسة شركة القاهرة العامة للمقاولات  ونجح خلالها في مضاعفة حجم الأعمال والايراداات والأرباح في الشركة ليتولي عقب عملية الدمج رئاسة شركة مصر للأسمنت المسلح.

وأكدت المصادر أن مجلس ادارة شركة مصر للأسمنت المسلح الحالي استطاع وضع خطة طموحة خلال الفترة الماضية ساهمت في سداد المديونيات التي كانت موجودة علي الشركة والتي وصلت الي نحو 600 مليون جنيه بخلاف تنفيذ الشركة وحصول علي حجم أعمال مميزة في مبادرة حياة كريمة تجاوز ال3 مليار جنيه.

وأشارت المصادر الي أن خلال العام المالي 2022/2023 حصلت شركة مصر للأسمنت المسلح علي حجم أعمال بلغ 4.3 مليار جنيه  بخلاف ما حقتته الشركة من ايرادات نشاط جاري من المقاولات والاستثمار العقاري بلغ نحو أكثر من مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2022 حتي يونيو 2023  فيما حققت الشركة نحو 61 مليون جنيه قبل الضرائب وصافي ربح بعد خصم الضرائب 51.9 مليون جنيه  

قطاع الاعمال مصر للأسمنت التشييد المقاولات قطاع الأعمال العام

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