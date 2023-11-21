خالد عبد العزيز يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل رسالة هيكل للسيسى فى يناير 2014

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إنه تلقى اتصالا من الكاتب الصحفي الكبير عبد الله السناوي، وكان يفيد بأن محمد حسنين هيكل يطلب مقابلتي، معبرًا: "الأستاذ هيكل كان أول مرة يعرف إني ابن صديقه الكاتب الراحل محمود عبد العزيز مدير تحرير الأهرام في عهد الأستاذ هيكل".

الترشح للانتخابات الرئاسية

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه التقى هيكل بالفعل، والذي عبر له عن مدى اندهاشه من معرفة أنه ابن صديقه الكاتب الراحل محمود عبد العزيز، وبعد الحديث عن وضع الدولة والشباب المصري في هذا الوقت طلب منه أن يوصل رسالته لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أنذاك، متابعًا: "الأستاذ هيكل قالي في يناير 2014 إن الوزير عبد الفتاح السيسي مستدعى لرئاسة الجمهورية وليس مرشحا، لذا الحديث عن موضوع البرنامج الانتخابي من وجهة نظره ليس له أهمية وأنه يتعين الحديث عن رؤية الدولة للمستقيل، والحقيقة أبلغت الوزير عبد الفتاح السيسي بهذه الرسالة كاملة".

رفع حالة الطوارئ

وتابع: "وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي نوى الترشح للرئاسة وحدثت بعض العمليات الإرهابية في مارس 2014 وكان هناك اتجاه لفرض حالة الطوارئ، ومجلس الوزراء كانت الأغلبية به مع هذا الأمر، وكانت هناك بعض الآراء السياسية تشير إلى أنه ليس هناك ما يدعو لفرض حالة الطوارئ في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وبعد أن تم الاتفاق على عدم فرض حالة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء كان المرشح عبد الفتاح السيسي حريصا على عدم فرض رأيه المتعلق بحالة الطوارئ كونه كان الشخص المرشح للرئاسة فترك القرار للمجلس".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.