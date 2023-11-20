"مصر المعاصرة: التحديات آفاق المستقبل".. ندوة بمكتبة الإسكندرية (الثلاثاء)

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل" وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء المقبل بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار سعي المكتبة لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية في مجالات التنمية بشتى مناحيها، ويتناول النقاش عددًا من المحاور أبرزها مبادرة حياة كريمة، وتطوير العشوائيات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود تحقيق المواطنة، ومواجهة التهميش.

ويتحدث في الندوة كلًا من الدكتور جميل حلمي عبد الواحد؛ مساعد وزير التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان والمشرف على تطوير العشوائيات، والدكتورة سوزان عدلي ناشد؛ أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، والأستاذ عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.