التشكيل الرسمى لمباراة الجونة والداخلية فى الأسبوع السادس من دورى نايل

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه لمباراة الداخلية المقررانطلاقها في الرابعة عصر اليوم بملعب خيري بشارة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد محمود – محمد حسام – أحمد عبدالرسول – صبري رحيل

خط الوسط: أحمد بلحاج – عبدالفتاح شتا – أشرف مجدي

خط الهجوم: أيمن سعد موكا – جابريل شيكودي – أرنود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من صبحي سليمان ومحمد عبدالقادر ومحمد الدغيمي ومحمد عماد وكريم ممدوح وإيمانويل لاكي وعبادي وكريم إيفونا ومحمد الصباحي.

كما أعلن هاني عبدالباقي المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – محمود صابر - إيهاب سمير

خط الوسط: الأن كيامبادي – محمود حسونة - محمود عبدالعزيز – محمود منصور

خط الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق فوزًا واحدًا على فاركو بهدف دون رد وتعادلين مع سموحة 1-1 والاتحاد السكندري 2-2 وهزيمة واحدة أمام إف سي زد صفر -1 وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الأول في الدوري على فاركو في الجولة الخامسة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط من فوز واحد على إنبي بهدف دون رد والتعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف والهزيمة أمام مودرن فيوتشر 1-2 والمصري 1-3 وسيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف نظيفة وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وبعد رحيل مدربه ميمي عبدالرازق نجح هاني عبدالباقي في إيقاف مسلسل الهزائم والتعادل مع الإسماعيلي ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية.