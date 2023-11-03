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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل زد الرسمى لمواجهة الزمالك بدورى نايل (موسم 2023 /2024)

زد
زد

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي زد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة زد والزمالك بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

ويواجه زد نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات اليوم الأولى من الجولة السادسة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

 

تشكيل زد أمام الزمالك في دوري نايل (موسم 2023 /2024)

وجاء اختيارات عبدالعاطي، لمواجهة الزمالك على النحو التالي..

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي جمال "لالا".

خط الوسط: محمد أشرف – بيتر زيلو – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو حسام – محمود صابر – مصطفى فوزي – رأفت خليل – فهد أبو الفتوح – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديسلون كاموني – محمد سوانيه.

 

تشكيل زد لمواجهة الزمالك بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في دوري نايل (موسم 2023 /2024)

تنقل مباراة الزمالك أمام زد، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (2023 /2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك وزد، في الجولة السادسة من دوري نايل، تقديم ستديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه كريم خطاب، ومعه الثنائي فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، ومحمد فضل مهاجم الأهلي الأسبق أيضًا.

بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد عفيفي، والمراسلان إبراهيم عمر وخالد رزق.

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزد بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك وزد، تحكيميا في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، ومحمد محمود لطفي حكم مساعد ثان، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.

وتعد المباراة هي الأولى تاريخيا بين الزمالك وزد في مسابقة دوري نايل.

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وزد

موقف زد بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل زد المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات، بينما لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة حتى الآن، في الظهور الأول له تاريخيًا بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

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