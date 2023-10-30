التشكيل الرسمي لمباراة الداخلية والإسماعيلي في الأسبوع الخامس لدوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لمباراة الداخلية التي ستطلق في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..محمد فوزي

خط الدفاع.. حمدي النقاز – محمد نصر – إياد العسقلاني

خط الوسط..عمر الساعي – محمد حسن – محمد عبد السميع – مروان حمدي

خط الهجوم.. نادر فر ج- عبد الرحمن مجدي – ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كمال السيد ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وكريم عرفات وعماد حمدي وحسن صابر ومحمد مجدي ومحمود الشبراوي.

كما أعلن هاني عبد الباقي القائم بأعمال المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى..محمود الزنفلي

خط الدفاع..فانوم ألفريد – أحمد عماد – كريم يحيى – محمود منصور

خط الوسط..الأن كيمبادي – محمود حسنونة – محمود عبد العزيز – شيميزي كبيتشي

خط الهجوم..أنس شندي – أحمد سيد غريب.

ويجلس على البدلاء كل من محمد مجدي ومحمد عطوة ومحمود صابر ومهاب ياسر وأحمد شداد ومحمد الظريف وعبد الرحمن عاطف.

يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد على الاتحاد 3-1 وثلاث هزائم أمام إف سي زد وفاركو بنتيجة واحدة صفر – 1 وأمام الأهلي 1-3 ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة السادسة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط من الفوز في المباراة الأولى على إنبي بهدف دون رد ثم نال ثلاث هزائم متتالية أمام مودرن فيوتشر 1-2 والمصري 1-3 وسيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف نظيفة ما أدى لرحيل مدربه ميمي عبد الرازق، وأصبح هاني عبد الباقي قائما بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب جديد.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده ماجد المليجي وأحمد زيدان ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.