النيابة تستمع لأقوال 5 متهمين بقتل بائع في حدائق القبة

استمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، لأقوال 5 متهمين بالتشاجر مع بائع بسبب خلافات حول البيع بمنطقة حدائق القبة.

وقال المتهمون أن خلافًا نشب بينهما وبين المجني عليه بسبب أولوية البيع وخطف الزبائن منهم في المنطقة، وبمعاتبته تطور الأمر لمشاجرة استخدموا فيها الحجارة وتراشقوا بها فأصيبت إحداها المجني عليه فتوفي في الحال مؤكدين أنهم غير قاصدين قتله.



وقال شاهد العيان - عم الضحية- خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.



وتابع: “يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تيادلوا خلالها رشق الحجارة”.



وتبين من معاينة النيابة إصابة المجني عليه بعدة سحجات وجروح قطعية في الرأس أدت لوفاته في الحال بعد إصابته بنزيف في المخ.



وألقت أجهزة الأمن القبض على 5 متهمين بقتل البائع وتولت النيابة العامة التحقيق.