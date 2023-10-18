محافظ القليوبية يشهد مناورة لمواجهة السيول والأخطار بكفرشكر

شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بميدان الشيخة صالحة بكفرشكر.

التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار

وأكد محافظ القليوبية أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددًا على الجهات المعنية بضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدًا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

وأضاف الهجان أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات للأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالقليوبية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

كما تفقد المحافظ اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل 5 سيارات كسح سعة 4 أمتار وعربة سعة 10 أمتار وعدد 2 شفط نافوري وعدد 3 مواتير شفط مياه ببدال، بالإضافة إلى 1 عربية كسح 4 أمتار تابعة لمدينة كفرشكر ولودر، حيث أبدى المحافظ بعض الملاحظات منها ضرورة سرعة الانتهاء من تأهيل السيارات من "دهانات ونظافتها وصيانتها".