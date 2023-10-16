"صرف الإسكندرية": رفع درجة الاستعداد بالشركة لمواجهة الأمطار

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة تلقت إخطارًا بسقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية.



وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى"، أن المحافظة شهدت أمس سقوط أمطار متوسطة، ووصلت إلى غزيرة، وتم رفع درجة استعداد شركة الصرف الصحي لمواجهة الأمطار، لافتًا إلى أنه تم نشر سيارات شركة الصرف الصحي لشفط المياه بإجمالي 138 سيارة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وكشف رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية أن الشركة متابعة بصفة دورية من أجل التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع، مؤكدًا أن هناك حالة من التغيرات المناخية وسقوط للأمطار في توقيت غير التوقيتات المعتادة.

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