الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مدير المدرسة البطريركية للبابا ثيؤدوروس: بارك السنة الدراسية الجديدة

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

استقبل الأرشمندريت إسحق، مدير مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية الجُديد للطلبة الأفارقة.، بابا والبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صاحب الغبطة ثيودورس الثاني،  بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

الغزو الروحي للبطريركية

وقال مدير المدرسة في كلمة الترحيب: اسمحوا لي، يا صاحب الغبطة، في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها بطريركتنا، وأشير إلى الغزو الروحي. أيتها الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة، أن تصبح المدرسة الحضانة حيث هؤلاء الطلاب الشباب المفعمون بالأمل والواعدة، يعرفون ويحبون ويجمعون من المركز الدعم والدعم الكامل الذي يجب أن يكون مناسبًا، حتى لا ينحرفوا عن الكنيسة الأم.

وتابع: نحن نعرف قلقك. نحن نعلم الألم الذي يسببه هذا الغزو، لك أولاً بصفتك الرئيس والأب، وكذلك لجميع أعضاء التسلسل الهرمي.

ومع ذلك، فإننا نعلم ثقتكم في إله الرحمة والعدالة المحب للبشر، ومن خلال صلواتكم نأمل أن تكون هناك نهاية سعيدة، طالما أن الضالين يفهمون أن كنيسة الإسكندرية هي المرفأ الآمن، فهنا هناك السلامة، يسهر الراعي، لا من أجل أشياء مادية سريعة الزوال ومصالح أنانية، بل من أجل الحق الذي يؤدي إلى خلاص النفس، أولئك الذين أعماهم الذهب لا يرون المسيح. لقد طغى عليهم ظلهم وفي مرحلة ما سوف يتعثرون.

هذا هو المكان الذي يجب أن تنير فيه منارة الإسكندرية الظلام. ولا ننسى أنه بفضل الآباء السكندريين، تأسست عقيدة كنيستنا، ووضعت أسس الإيمان التي لا تتزعزع.

وها هي كنيسة الإسكندرية تأتي بهذه المدرسة وبإشرافكم العالي ومباركتكم لتعليم ما تدعو إليه الكنيسة.

صاحب الغبطة، بارك هذه السنة الدراسية الجديدة، حتى يملأ الروح القدس عقول وقلوب جميع الذين يعملون في عمل الله والرسالة. قد يكون هناك كدح، وقد نواجه صعوبات، وأحداث غير متوقعة، ولكن الفرحة والرضا ستكون بالتأكيد عندما يعود هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم، وسيشهدون على ما سيحصدونه، وسيقولون كلمة شكر، لكل من وساهموا في تربيتهم الدنيوية وفي دعمهم الروحي.

قوة جيدة للجميع. أتمنى أن تكون سنواتك كثيرة، يا غبطتك، وأن تتمتع بصحة عظيمة".

الأنبا نيقولا أنطونيو الانبا نيقولا انطونيوس الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو

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