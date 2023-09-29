الجمعة 29 سبتمبر 2023
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ما هي إجراءات وضوابط انتخاب رئيس الجمهورية؟.. أستاذ قانون دستوري يُجيب

الدكتور طارق خضر
الدكتور طارق خضر

أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، تفاصيل إجراءات اختيار رئيس  منتخب، بداية من فتح باب الترشح وحتى انتخاب الرئيس، قائلًا: "بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية، فقد نظمها الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات". 

وظيفة الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن الذي يتولى كل شئ منذ الإعلان عن قاعدة بيانات الناخبين، حتى إعلان النتيجة، هي الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن "المرشح المحتمل" هو مصطلح سليم لأن أي مرشح يحاول الحصول على بعض الإجراءات سواء بالتأييد أو التزكية هو  مرشح محتمل، وحتى يكون هذا المرشح محتمل، فلابد أن تتوافر فيه كل شروط الترشح وشروط انتخابه رئيسًا للجمهورية، سواء تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 40 سنة يوم فتح باب الترشح، أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح؛ سواء كشف بدني أو ذهني، وفي كل الأحوال يكون حال على مؤهل عالي، وبعد ذلك تأتي الشروط الموضوعية. 

وأشار إلى أنه يجب على المرشح طبقا للمادة 142 من الدستور، إما أن يحصل على تأييد أو تزكية، وهو التزكية من مجلس النواب، حيث لابد أن يحصل على تزكية من 20 عضو على الأقل  من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يختر هذا الطريق، فعليه أن يحصل على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بحيث أن كل الأصوات التي أيدوا من كل محافظة لا تقل عن ألف صوت، وبالتالي فإن أمامنا 3 تقدّموا وهم السيد عبدالسند يمامة، السيد حازم عمر، الأستاذ فريد زهران.

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