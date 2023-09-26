تفاصيل إحياء بهاء سلطان حفلين بدبى والكويت أكتوبر المقبل

يستعد النجم بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالإمارات العربية المتحدة، على خشبة مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان لجمهوره خلال الحفل باقة كبيرة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور ومنها: "يا ترى" و"براحة عليا" و"قلبك يا حول الله" و"تعالى أدلعك" و"ليه طيب" و"أنا مش معاهم" و"قالى"، و"قوم أقف" و"أنا مصمم" وغيرها من الأغنيات التي يعشقها جمهوره.

حفل بهاء سلطان بالكويت

كما يحيي النجم الغنائى بهاء سلطان حفلًا غنائيًا في دولة الكويت، وذلك يوم 13 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال مهرجان ليلة عمر على مسرح أرينا، حيث يشارك في الحفل النجم تامر عاشور.

بهاء سلطان يتعاقد على فيلم “زبدة سايحة”

وتعاقد النجم بهاء سلطان الفترة الماضية على فيلم "زبدة سايحة" للمخرج حامد صالح ليصبح مفاجأة الفيلم، ويتكتم المخرج عن تفاصيل ظهور بهاء في العمل.

ويعمل المخرج حامد صالح في الوقت الحالي على اختيار أماكن التصوير استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية

وطرح بهاء سلطان الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الجو ولع" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.