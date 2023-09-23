السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تعرف على موعد مهرجان سيمفوني للفنون الذي تستضيفه الكاتدرائية

مهرجان سيمفوني
مهرجان سيمفوني

ينظم مهرجان سيمفوني للفنون على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد 29 أكتوبر المقبل، احتفالية لتكريم الإعلاميين، وذلك تحت رعاية الأنبا أباكيرأسقف الدول الإسكندنافية، وبحضور عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وقال ملاك منسي مؤسس ورئيس مهرجان سيمفوني للفنون،  إنه تم تأسيس المهرجان منذ 4 سنوات، وقد جاءت فكرة و رؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة القبطية إيمانًا منا بالدور الذي يقومون به.

تكريم إعلاميين بمهرجان سيمفونى بمسرح الكاتدرائية..  وجورج قرداحي ضيف شرف

وأشار مؤسس المهرجان إلى أن الهدف الرئيسي، لإقامة مهرجان سيمفوني في نسختة الرابعة هو تقديم الشكر لبعض الإعلاميين على دورهم فى تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق عن كل ما يحدث فيه، ويفيد المواطن في الوقوف على كل المستجدات أولأ بأول مما يفيده في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية. 

وتابع منسى، أن ضيف شرف المهرجان هذا العام هو الإعلامى جورج قرداحي، بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من الإعلاميين ورؤساء بعض القنوات القبطية.

من جهته، أعلن الإعلامى جورج قرداحي، مدى سعادته بهذا التكريم الخاص وأنه عاشق للدولة المصرية وطن الأمن والأمان والفن العظيم وقدم الشكر لأسرة المهرجان على ما تم تقديمه من رسالة وطنية وفنية ومجتمعية منذ بداية النسخة الأولى حتى النسخة الرابعة.

مهرجان سيمفوني مهرجان سيمفونى للفنون علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأنبا أباكيرأسقف الدول الأسكندنافية عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لتكريم الإعلاميين

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