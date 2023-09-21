رسمت الخطوط العامة.. الباز يكشف أهم رسائل مؤتمر "الوطنية للانتخابات"

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أهم رسائل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عُقد أمس الأربعاء.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "نحن نعيش فترة بها حالة استقطاب، لا ننكر ذلك، وهناك ناس محترفين في التشكيك، فيه ناس لها مصلحة إنها تشكك المصريين في كل شيء يحدث في الدولة".

وأضاف: "هؤلاء خصم واضح كلنا عارفينه كويس، خصم محترف تشكيك، بمعنى إنه يتعمد يقول معلومات خطأ، ولو صحّحّناها من هنا ليوم القيامة لن يتراجع عن ترويجها لأنه عنده هدف من وراء ذلك".

وأكد "الباز" أن كل ما تقوله الجماعة الإرهابية ليس صحيحًا، مضيفًا: "تلاقي حد يقولك الإعلام بتاعنا المفروض يتصدى للناس دي علشان نحرجها ونحطها في حجمها ونعرفهم إنهم غلط، لكن نحن نصحح المعلومات الخاطئة ليس من أجل الجماعة الإرهابية، لأنهم لن يقتنعوا أو يتراجعوا، لكننا نصحح المعلومات من أجل الناس في مصر الذين يسمعون المعلومة الخطأ ويعتقدون أنها صحيحة".

وأردف: "لذلك الهيئة الوطنية للانتخابات رسمت الخطوط العامة لمسألة الانتخابات، وأول رسالة هي التأكيد على استقلالية هذه الهيئة بشكل كامل وتام، فهي التي تدير الانتخابات وتتمتع باستقلال تام، ولا توجد أي جهة لها سلطة أو سيطرة على الهيئة أو حتى اتصال بها".

وواصل: "الرسالة الثانية هى الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وهذا أمر يعكس أنه طالما الهيئة مستقلة فإنها على مسافة واحدة من كل المرشحين".

الباز: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات أمر مطمئن للناس

وأوضح أن الرسالة الثالثة من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات تتم بإشراف قضائي كامل، وهذا أمر مطمئن جدًا للناس حفاظًا على العقول من التشويش، مؤكدًا أن الضمانة الأساسية للناس أن الانتخابات بإشراف قضائي كامل.

وأكد أن الهيئة أعلنت عن أن كل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية التي تتابع الانتخابات مسموح لها الرصد والمتابعة بشكل كامل، لأن هذا العمل محدد بالقانون، بالإضافة إلى أن الهيئة دعت الناخبين للتسجيل في قاعدة بيانات الناخبين لكي يتمكنوا من التصويت.