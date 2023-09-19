الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن غنيم: الجمهورية الجديدة تقوم على تعظيم القوى الشاملة والعدالة الاجتماعية (فيديو)

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الجمهورية الجديدة التي يقود بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على عدة ركائز، منها تعظيم القوى الشاملة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، ورأينا ذلك من خلال التحركات الأخيرة للرئيس سواء في بريكس أو قمة العشرين.

وأضاف غنيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك ركيزة مهمة إضافية هي فكرة العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، ومن خلال معاش الضمان الاجتماعي، وإجراءات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تقوم على الموارد المحددة للدولة.

 

انخفاض عجز الموازنة بشكل ملحوظ 

وأشار أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول لهذه الأرقام بدون الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية بشجاعة في عام 2014 منذ تولي الرئيس السيسي للحكم، وسنجد انخفاض عجز الموازنة بشكل ملحوظ من 13.9% عام 2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال عام 2023، مع تحقيق فائض أولي. 

الجمهورية الجديدة تعظيم القوى الشاملة العدالة الإجتماعية القوى الشاملة تعظيم أيمن غنيم

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