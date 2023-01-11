سامح شكرى يهنئ وزير خارجية السودان على انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية

خلال اتصال هاتفي..

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني «علي الصادق».

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إن شكري وجه التهنئة لنظيره السوداني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

شكري يعرب عن تلبيته دعوة زيارة السودان

وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى أن يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطني في السودان، وتوطيدًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وقدم وزير الخارجية الشكر لنظيره السوداني على الدعوة التي تلقاها مؤخراً لزيارة السودان، معرباً عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وحرص الوزيران على استعراض مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة، والحفاظ على دورية انعقادها بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأكدا أهمية دفع المشروعات المشتركة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والتكامل الزراعي.

وكشف السفير أبوزيد، أن شكري هنأ نظيره السوداني على انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان، معربًا عن خالص التمنيات للشعب السوداني بنجاح العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني.

وشهد الاتصال تناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.