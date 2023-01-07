متحدث الخارجية: مصر تدعم خيارات الشعب الليبي للحفاظ على سيادته ومقدراته

أصدر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بيانًا، أعرب فيه عن الترحيب بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية.

ووافق مجلسي النواب والدولة في ليبيا، أول أمس، الخميس، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية لإقرارها، حرصًا على على إنجاز أساس دستوري توافقي من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف أبو زيد: "ذلك يعد خطوة مهمة للمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت"، مشيدًا بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما.

وشدد أبو زيد على استمرار دعم مصر لخيارات الشعب الليبي، ومساندتها لدور المؤسسات الليبية، بما يفضي لتحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق،وذلك يعد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

وأوضح إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، يعد المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي.

وأشار أن تلك اللجنة الدستورية جاءت بملكية ليبية من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، كما هدفت إلى استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معربًا عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة.