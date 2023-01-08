الإسكان تنضم للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تنفذ الدولة المصرية، أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة يستهدف بعضها زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، من بينها المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، والتي سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه لها خلال 7 سنوات.

وبحسب التقارير الحكومية، تشمل عوائد المبادرة العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون والنخيل، أو أشجار خشبية (ماهوجني،الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي.

وعن العوائد الاجتماعية فتتضمن وفقاً للتقارير، مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ1.2م٢/فرد، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد العوائد البيئية للمبادرة فتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء.

وعن مراحل تنفيذ المبادرة، تقول التقارير الحكومية إنها ستنفذ على مدار الـ 7 سنوات اعتباراً من العام الحالي، وذلك بواقع 10 مليون شجرة عام 2022/2023، و15 مليون شجرة خلال أعوام 2023/2024، و2024/2025، و2025/2026، و2026/2027، و2027/2028، و2028/2029.

وبحسب التقارير الرسمية هناك 3 جهات رئيسية تشارك في تنفيذ المبادرة، حيث تساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة منها 7.7 مليون شجرة خلال العام الأول.

وفيما يخص جهود وزارة البيئة فتتضمن المساهمة في زراعة 13 مليون شجرة منها 1.3 مليون شجرة في العام الأول، بينما تساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة 7 مليون شجرة منها مليون شجرة فى العام الأول، فضلاً عن مساهمات ومشروعات تشجيرية أخرى.

وبشأن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد تم إهداء 185 ألف شجرة للمحافظات ضمن المبادرة تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27، بجانب زراعة 300 ألف شجرة في بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بزراعة 79.5 ألف شجرة بالحزام الأخضر، و162.5 ألف شجرة جاري زراعتها بطريق وادي النطرون/ العلمين والطريق الدائري بشرم الشيخ.

وجاء في التقارير أيضا أن نطاق تنفيذ المبادرة يشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، فضلاً عن المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية.

يأتي هذا بينما تم تحديد 9900 موقع يصلح ليكون غابات شجرية أو حدائق في أنحاء المحافظات وتصل مساحتها إلى 6600 فدان.

وبحسب الخطة التفصيلية لـ10 مليون شجرة، قالت التقارير الحكومية أنه تم وجار زراعتها خلال العام المالي 2022/2023 موزعة على محافظات الجمهورية، حيث تشمل محافظة القاهرة 1.9 مليون، والجيزة 1.1 مليون، والقليوبية 409.2 ألف، والإسكندرية 305 ألف، والبحيرة 412.5 ألف، ومطروح 138.4 ألف، والمنوفية 343 ألف، والغربية 331.2 ألف، وكفر الشيخ 293 ألف، ودمياط 181 ألف، والدقهلية 508 ألف، وشمال سيناء 113.4 ألف، وجنوب سيناء 140 ألف، وبورسعيد 108.4 ألف.

فيما تتضمن الإسماعيلية 301 ألف شجرة، والسويس 152 ألف، والشرقية 483.6 ألف، وبني سويف 272 ألف، والمنيا 300 ألف، والفيوم 252 ألف، وأسيوط 276 ألف، وسوهاج 529 ألف، وقنا 283 ألف، وأسوان 264 ألف، والبحر الأحمر 79.9 ألف، والأقصر 159.9 ألف، والوادي الجديد 320 ألف.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، لتنضم بذلك وزارة الاسكان الى الجهات الأخرى الثلاثة المعنية بالمبادرة.

وجدد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، الإشارة إلى دور المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، المهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، إلى جانب خفض غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتناول وزير الإسكان فى تقريره ما اتخذته الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، من إجراءات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، موضحاً أن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالى الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وجار استكمال العدد المستهدف تنفيذه خلال العام المالي الحالي، والذي يقدر بمليون شجرة، وهو ما يمثل مقدار مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ المبادرة خلال عامها الأول.