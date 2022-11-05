السبت 05 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي
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يبحث عدد من المواطنين عن موعد ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022، عقب انتهاء عملية شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم الحجز.

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، بشكل إلكتروني، من خلال زيارة موقع الصندوق، واتباع عدد من الخطوات للاستعلام عن حالة الطلب.

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2022

ونستعرض خلال السطور التالية، طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري. 

 

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي 

 

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددا من طرق الاستعلام  بالرقم القومى الإعلان 16، تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول بالرقم القومي، ومن ثم اختيار «الاستعلام»، ومن ثم معرفة حالة الطلب. 

صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أعلن قنواته الرسمية التى يمكن التواصل من خلالها مع الصندوق بصورة آمنة، ومن ثم الإطلاع على جميع مستجدات الصندوق والإعلانات المختلفة الذي يقوم بطرحها من حين لآخر.

وأعلن الصندوق عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن عدد من وسائل التواصل الرسمية مع الصندوق، من خلال صفحات الصندوق عبر موقع جوجل، بالإضافة إلى أرقام المحمول الخاصة بالصندوق، وهي قنوات رسمية يمكن التواصل خلالها مع الصندوق بشكل مباشر. 

 

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2022.. مرحلة جديدة من وحدات سكن لكل المصريين 3


جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق طرح مرحلة جديدة من وحدات سكن لكل المصريين 3، ما بين جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، وآخري وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".

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وائل لطفي

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