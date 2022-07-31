الأحد 31 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

طلاب
طلاب
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يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 بدءاً من يوم 20 أغسطس المقبل، بعد انتهاء مرحلة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة والتي من المنتظر إعلانها خلال أيام قليلة بعد تأكيد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعلانها  نهاية الأسبوع الجاري.

وتعرض “الدستور” في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 وجاء كالتالي: 

  • يوم السبت 20 أغسطس 2022 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 21 أغسطس 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • يوم الإثنين 22 أغسطس 2022 امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».
  • يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 امتحان الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 امتحان الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الخميس 25 أغسطس 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت 27 أغسطس 2022 امتحان الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 28 أغسطس 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».
  • يوم الإثنين 29 أغسطس 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».
  • يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».

 

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها

امتحان الدور الثاني ثانوية عامة 

 

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض ضوابط امتحانات الدور الثاني ثانوية عام، حيث يدخل الطلاب امتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية للمادة، بمعني حاصل على 50%  من الدرجة النهائية للمادة، ويدخل الطلاب في حالة تقديم عذر سيدخل امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين في امتحانات الدور الأول يدخل بنصف الدرجة فقط.

وحددت آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الثانوية العامة  لتأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية للطلاب المتغيبين عن الدور الأول لظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان، بدأ الامتحان يوم 10 أغسطس المقبل.

تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى علمي وأدبي

نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 

ويوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة فيستطيع الطلاب تسجيل رقم الجلوس الخاص بهم عبر الرابط التالي، وستصل له النتيجة فور ظهورها.

http://natega.dostor.org/

 

 

امتحانات الدور الثاني امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي امتحان الدور الثاني ثانوية عامة وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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