الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

آخرها خاتم بـ1330 دولار.. منى زكي صاحبة المجوهرات «ذات الذوق الرفيع»

منى زكي
منى زكي

كثيرًا ما نشاهد الفنانة منى زكي، بإطلالات مميزة، ومختارة بعناية، في المهرجانات الفنية أو في لقائتها التلفزيونية، فهي صاحبة الذوق الرفيع، التي كثيرًا ما تصدرت إطلالاتها التريند بسبب عقد ظهرت به أو حلق ارتدته بتصميم مميزة تارة أخري، وآخرها "خاتم" بتصميم فرعوني، بدأت الكثير من الفتيات بالبحث عنه بعدما ارتدته "منى زكي".

وفي السطور التالية، نقدم لكم نظرة إلى أجمل إكسسوارات ومجوهرات منى زكي التي حصدت شهرة واسعة بعدما ظهرت متألقة بهم.

خاتم الجعران

نشرت الفنانة منى زكي، اليوم، صورة ليدها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي مرتدية خاتم فرعوني على شكل "الجعران" باسم “Khepri Scarab” يزينه أحجار السترين، نوع من الأحجار الكريمة، من تصميم رشا منصور.

سعر الخاتم 


جاء الخاتم مستوحى من الحضارة الفرعونية، وهو ما جعله يتصدر الترند عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مصنوع من الذهب 18 قيراط، ووفقا لموقع المصممة رشا منصور، يصل سعر الخاتم الى 1330 دولارًا أو ما يعادل 20 ألف جنيه مصري. 
 

منى زكي

حلق بأول حرف من اسمها "م"

حازت إطلالتها خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، على اهتمام الكثير من المتابعين، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية، عبارة عن “جامب سوت”، أحمر اللون، وزينت إطلالتها بارتداء حلق الاذن، على شكل حرف الميم، وهو أول حرف من اسمها.

والحلق بتوقيع مصممة الإكسسوارت رباب فهمي، وهو حلق من النحاس المطلى ذهب، ومطعم بالكريستال التركى، يتراوح سعر من 100 إلى 150 جنيه.

منى زكي

قراط فرعوني


تفضل النجمة منى زكي، ارتداء المجوهرات المستوحاة من الطراز الفرعوني القديم، وهو ما جعل إطلالاتها الفرعونية، خلال مشاركتها في حفل نقل المومياوات، للمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، إبريل الماضي، حديث مصممي الأزياء، حيث ظهرت بفستان أزرق اللون، فضفاض، وأكملت إطلالتها بارتداء قراط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي، وهو ما جعل إطلالتها فرعونية باميتاز، حيث أن القراط كان زينة النساء في العصر الفرعوني القديم.

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