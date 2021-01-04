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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

المرحلة 2.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه العمالة غير المنتظمة

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:35 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
نعمات مدحت
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في ظل الظروف التي يمر بها العالم، يسأل الكثير من المواطنين عن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة ال500 جنيه العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية 2021، عبر منصات التواصل الاجتماعي على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة مع بداية العام الميلادي الجديد، وفي ظل تصاعد الموجة الثانية من أزمة كورونا المستجدة، وتزايد حالات الإصابات والوفيات، حيث أدت إلى توقف شبه كلى في المؤسسات والجهات مما تسببت في تضرر الكثير من عمال اليومية، والعمالة الغير منتظمة التي لا دخل لها، حيث يسأل الناس عن صرف المرحلة الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الراهنة.

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة ال500 جنيه العمالة غير المنتظمة 2021

لم تدلى الجهات المسؤولة حتى الآن معلومات عن صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لمنحة رئيس الجمهورية لصالح العمالة غير المنتظمة، وحين يتم الصرف ستقوم وزارة القوى العاملة بإرسالة رسالة نصية عبر الهاتف بموعد الصرف للمواطنين الذين تم ذكر أسمائهم والمستحقين للمنحة خلال الفترة المقبلة.

 

طرق الاستعلام عن الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن للمواطنين الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة القوى العاملة لمعرفة الصرف، ثم يقوم المواطن بالضغط على خانة الاستعلام عن صرف الدفعة الخامسة من العمالة الغير منتظمة، ويقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، واسم المحافظة، والرقم السري الخاص به أي الكود، ثم النقر على خانة الاستعلام، وسيظهر كافة البيانات التي تخص المواطن الذي يريد الاستعلام، أو الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته وزارة الاتصالات وهو: 142.

 

ويشار إلى أنه بلغ عدد المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي 2 مليون و260 ألف مواطنا، من الذين انطبقت عليهم الشروط الخاصة التي حددتها الوزارة خلال هذه الفترة. 

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