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منوعات

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:08 م
منحة العمالة
منحة العمالة
أحمد عوض
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يبحث الكثير من المصريين عن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 – 2021 بالرقم القومي، حيث بدأ المستحقين في منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020 على أن يستمر الصرف عشرة أيام.

المستحقين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 – 2021 

وفى حالة استيفاء المواطن لشروط الحصول على منحة العمالة والاستحقاق فسوف تصل على الهاتف رسالة من رقم 2030 تفيد باستحقاق هذا المواطن المنحة كاملة وميعاد الصرف المؤكد، علما بأن مقدار المنحة 500 جنيه تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حال عدم وصول أي رسائل بعد، ويريد المواطن التحقق من أنه مستحق لهذه المنحة من عدمه، يمكن المراسلة عبر الرقم 142.

 كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

1- يجب القيام بفتح الرسائل النصية وكتابة 142 من أجل إرسال رسالة.
2- في هذه الخطوة هناك ضرورة قصوى بكتابة رقم البطاقة كامل في نص الرسالة، والمكون من 14 رقم.
3- وأخير يجب الضغط على إرسال، وفى حالة اذا كان المواطن مستحق سيتم الرد علي الرسالة بأنه مستحق وتتضمن رسالة الرد بموعد ومكان الصرف الـ500 جنيه للفرد المستحق.
أما في حالة إذا كان هذا الشخص غير مستحق أو لم يتوافق مع شروط اختيار المستحقين في الاختيار فسيصل رسالة مضمونها: «هذا الرقم غير مستحق للمنحة».

تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة 

يقدم موقع وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات لجميع العمالة داخل مصر وخارجها، حيث ارتفعت نظرات الاهتمام بهذا الموقع بعد انتشار جائحة كورونا نظرا لخدماته المستمرة الموجودة فيه والمقدمة للعمالة المتضررة، بسبب شيوع هذا الفيروس مناطق عديدة داخل مصر وخارجها، ويمكن تحديث بيانات العمالة والدخول عليه من خلال هذا الرابط: 

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الوقوف بجوار جميع المواطنيين، في جميع الأوقات والظروف التي تمر بها مصر، خاصة فيروس كورونا في موجته الأولى والثانية.

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