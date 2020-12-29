موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 والجدول





موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤخرا عن موعد وجدول الصف السادس الابتدائي لعام 2021، حيث تقوم الوزارة بتفقد جميع لجان الامتحانات الخاصة بالتلاميذ للاطمئنان على سير الأمور؛ حيث تبدأ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل والشهادة الابتدائية يوم السبت الموافق 23 يناير المقبل 2021، وتكون فترة صباحية فقط، وحددت الوزارة فتره صباحيه بناءا على تغيرات حالة الطقس المستمرة يوميا علي البلاد، ليأتي ذلك تخفيفا على الطلاب وأولياء الامور ايضا.



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 ونشرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي والذي تجزأ عن أربعة أيام، وفي اليوم الواحد مادة او اثنين بالكثير كالتالي: يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤخرا عن موعد وجدول الصف السادس الابتدائي لعام 2021، حيث تقوم الوزارة بتفقد جميع لجان الامتحانات الخاصة بالتلاميذ للاطمئنان على سير الأمور؛ حيث تبدأ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل والشهادة الابتدائية يوم السبت الموافق 23 يناير المقبل 2021، وتكون فترة صباحية فقط، وحددت الوزارة فتره صباحيه بناءا على تغيرات حالة الطقس المستمرة يوميا علي البلاد، ليأتي ذلك تخفيفا على الطلاب وأولياء الامور ايضا.ونشرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي والذي تجزأ عن أربعة أيام، وفي اليوم الواحد مادة او اثنين بالكثير كالتالي:



1 - يوم السبت الموافق 23 يناير: امتحان مادة "اللغة العربية بفروعها وأقسامها".





2 - يوم الأحد الموافق 24 يناير: امتحان مادتي "الرياضيات - اللغة الإنجليزية".





3 - يوم الاثنين الموافق 25 يناير: امتحان في مادتي "العلوم - مادة التربية الدينية".









جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم وفرت العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية للطلاب هذا العام بحيث تسهل عملية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من جانب، ومن جانب آخر مراعاة لوجود فيروس كورونا المستجد، حيث كان البحث عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي قد تصدر محركات البحث، وذلك بعد إعلان الوزارة الانتهاء من طرح الجداول التعليمية للمراحل الدراسية كافة.



وتعمل وزارة التربية والتعليم والدولة بكافة أجهزتها عن توفير الجهود الصحية للمواطنين والطلبة خاصا، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بتعقيم المدارس بشكل كامل من المداخل والمخارج والحوائط والأبواب وتربيزات الطلبه والبوردات وغيرها.

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4 - يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير: امتحان مادة "الدراسات الاجتماعية".جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم وفرت العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية للطلاب هذا العام بحيث تسهل عملية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من جانب، ومن جانب آخر مراعاة لوجود فيروس كورونا المستجد، حيث كان البحث عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي قد تصدر محركات البحث، وذلك بعد إعلان الوزارة الانتهاء من طرح الجداول التعليمية للمراحل الدراسية كافة.وتعمل وزارة التربية والتعليم والدولة بكافة أجهزتها عن توفير الجهود الصحية للمواطنين والطلبة خاصا، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بتعقيم المدارس بشكل كامل من المداخل والمخارج والحوائط والأبواب وتربيزات الطلبه والبوردات وغيرها.

يبحث الكثير من اولياء الامور والطلبة والطالبات ايضا عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 والجدول، إلكترونيا، وذلك تسهيلا على المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".