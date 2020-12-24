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تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 ومواعيد الامتحانات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:32 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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ننشر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، فالقلق الشديد انتاب أولياء الأمور الفترة الماضية عقب انتشار فيروس كورونا، حيث سيطر الخوف على نفوسهم خوفًا من أن يصاب أبنائهم بالفيروس اللعين، لكن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، خرج منذ أيام وأعلن رفع الغياب في المدارس، تخفيفًا على الطلاب ومحاولة لترك مساحة حرية لأولياء الأمور الذين يشعرون بالقلق على أبنائهم، حيث يمكن أن يتابعوا الدروس المختلفة عبر المنصات الإلكترونيةالتي وفرتها وزارة التعليم والقنوات التعليمية أيضًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات الخاصة بالصف الدراسي السادس الابتدائي وتم طرح الجدول الخاص، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أنه سيقوم بتفقد جميع لجان الامتحانات الخاصة بالتلاميذ للاطمئنان على سير الأمور.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي


تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل والشهادة الابتدائية يوم السبت الموافق 23 يناير المقبل 2021، وتكون فترة صباحية فقط، وجاء جدول الشهادة الإبتدائية أي الصف السادس الإبتدائي كالتالي:

- اليوم الأول السبت الموافق 23 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بفروعها وأقسامها.

- اليوم الثاني، الأحد الموافق 24 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادتي الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

- اليوم الثالث، الموافق 25 يناير يوم الاثنين، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي العلوم، ومادة التربية الدينية.

- اليوم الرابع والأخير يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

نظام الامتحانات عام 2021
ومن المقرر أن يؤدي جميع الطلاب لسنوات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية عملية الامتحان داخل المدارس الخاصة بهم، ما عدا طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، حيث من المقرر هذا العام أن تجري الامتحانات عبر التابلت بحيث تكون إلكترونية، نظرًا لوجود أجهزة التابلت الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم وفرت العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية للطلاب هذا العام بحيث تسهل عملية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من جانب، ومن جانب آخر مراعاة لوجود فيروس كورونا المستجد.

كان البحث عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي قد تصدر محركات البحث، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الانتهاء من طرح الجداول التعليمية للمراحل الدراسية كافة.

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