كازاخستان: جميع الأطراف المدعوة للقاء أستانا أكدت مشاركتها

قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، إن جميع أطراف عملية أستانا بما في ذلك المعارضة السورية المسلحة، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة للمفاوضات حول سوريا المقررة في 14 و15 من الشهر الحالي.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن أستانا قد احتضنت في ديسمبر الماضي الجولة الثامنة للمباحثات حول الأزمة في سوريا.



وتوصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشئون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى في سوريا، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التي تحميها منظمة اليونسكو.