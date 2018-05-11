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تقارير ومتابعات
الجمعة 11/مايو/2018 - 10:37 م

يوسف زكريا.. ‏«باشمهندس» هرب من زحمة القاهرة لبيع «الكريب» فى قرى القليوبية

يوسف زكريا.. ‏«باشمهندس»
فاطمة مرزوق - إيناس سعيد - أسماء سعد
dostor.org/2166329

فى الوقت الذى اعتاد فيه الشباب الهرب من القرى والمحافظات والقدوم إلى القاهرة، من أجل العمل وتحقيق الذات، قرر «يوسف زكريا»، صاحب الـ٢٤ عامًا، خريج كلية الحاسبات والمعلومات، ‏التصرف بشكل مختلف، والخروج بمشروعه عن إطار العاصمة المزدحمة.‏

يقول «يوسف»: «أنا مهندس حاسب آلى، اشتغلت فى شركات كتير بعدد شعر راسى، وطبعًا شوية ملاليم بناخدهم ولا بيكفونى شخصيًا، كل يوم بنفرح لما نلاقى مطلوب فلان لوظيفة كذا، وفى الآخر يا ‏بيطلع الموضوع نصب، يا إما شغل مش فى تخصصنا، أو مش بنحبه».‏

الشاب العشرينى قرر عدم الاستسلام لهذه الظروف، وبدأ حياته العملية فى عمر الـ١٤: «اشتغلت فى محل صيانة كمبيوتر، واشتغلت كول سنتر، ودعم فنى، وفى شركة سياحة، وفى شركات تسويق، ‏غالبًا مفيش شغلانة ماشتغلتهاش».‏

وكغيره من الشباب الطامح إلى تأمين مستقبله المادى، وبناء بيت وأسرة، لم يتمكن «يوسف» خلال عمله فى هذه المهام المختلفة من سد احتياجاته الشخصية. يوضح: «كنت باخد مرتب ١٢٠٠ جنيه، ‏ماكانوش بيكفوا أى حاجة، وأهلى بيساعدونى عشان أكمل باقى الشهر، يبقى أنا كنت باشتغل على الفاضى بقى». كل هذه الظروف دفعته للتفكير فى مشروعه البسيط: «قررت مخالفة القاعدة، وقلت ‏لنفسى: طب ما تتعب ويطلع عينك فى مشروعك أنت، وفكرت أعمل مشروع صغير، عربية كريب وزلابية وبطاطس وحمص الشام، وفيها إيه يعنى لما أشتغل فى مشروع لحسابى؟، المهم أكفى نفسى، ‏وأبنى مشروعى بإيدى، وانطلقت بمشروعى من قرية دندنة، فى مركز طوخ بالقليوبية».‏
وهكذا اتجه الشاب إلى تأسيس مشروعه الخاص، ليكون بداية انطلاقه، فى الاعتماد على نفسه، وتولى مسئولية توفير كل احتياجاته: «فيه ناس كتير قالوا لى إنى هافشل، لأن دى مش شغلتى، بس أنا ‏صممت أكمل مشروعى رغم العواقب اللى ممكن أواجهها، وكانت أسرتى بتساعدنى على ده».‏
‏«آيس كات»، هو مشروع «يوسف» الذى بدأه عبر عربة طعام، يصنع بها الكريب والزلابية، وحمص الشام. وعن هروبه من المدن يقول: «رحت هناك عشان الإيجار كان معقول، ومش غالى زى ‏المدن، وهناك الناس ماتعرفش يعنى إيه كريب، ودا خلق فرص بيع أعلى، عشان عرضت ليهم اللى مش موجود عندهم».‏
نجاح المشروع دفع عددًا من أصحاب المطاعم إلى محاولة اجتذابه للعمل معهم، من أجل زيادة الزبائن، من غير المعتادين هذه الأنواع من الطعام فى معظم المناطق الريفية فى المحافظات.‏

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