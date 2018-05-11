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عالم
الجمعة 11/مايو/2018 - 07:14 م

مقتل 6 انتحاريين من «داعش» بمحافظة صلاح الدين بالعراق

مقتل 6 انتحاريين
أ ش أ
dostor.org/2166203

أعلن قائد عمليات سامراء لسرايا السلام ناجي المرياني، اليوم الجمعة، مقتل ستة انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي، خططوا لاستهداف مرقد ديني ومراكز اقتراع جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المرياني، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن سرايا السلام قتلت خلال اشتباكات ستة انتحاريين من داعش في عملية استباقية في الرفيعات غربي قضاء بلد.

وأضاف أن قتلى الدواعش كانوا ضمن خلية مسئولة عن الهجمات فيما يسمى (ولاية شمال بغداد) والتي نفذت في وقت سابق عدة عمليات إجرامية على القوات الأمنية العراقية.

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