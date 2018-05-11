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سياسي
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:06 م

طلب إحاطة ضد تلوث ناتج عن محطة صرف صحى

السيد حجازي
السيد حجازي
إسلام نصير
dostor.org/2166024

تقدم النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لكل من وزير الإسكان مصطفى مدبولى، ووزير البيئة خالد فهمى، ووزير التنمية المحلية أبوبكر الجندى، بشأن الآثار الصحية والبيئية الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحى "نون 9" بمنطقة أبوبسيسة بحى العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح «حجازى»، فى طلب الإحاطة، أن المحطة تسببت فى نشر التلوث في مساحة كبيرة حولها نظرًا لعدم مراعاتها الاشتراطات البيئية في التشغيل، للدرجة التي جعلت كثيرًا من الأهالي يهجرون مساكنهم.

وذكر النائب فى طلبه أن محطة «نون 9» تسببت أيضًا في نشر كميات وصفها بالمهولة من الحشرات الضارة مثل الذباب وغيرها، وكانت النتيجة إصابة الأهالى بأمراض خطيرة، خاصة الأطفال.

وقال فى طلبه إن المحطة موضوع المشكلة تم غلقها بداية عام 2014، حتى منتصف 2017 بسبب ما تسببه من أضرار صحية بالغة للأهالى الذين حصلوا من قبل على العديد من الأحكام القضائية التى تفرض علي الحكومة استعمال الاشتراطات البيئية السليمة عند التشغيل.

وطالب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، الحكومة بسرعة إيجاد حل لتلك الأزمة لإنقاذ حياة المواطنين.

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