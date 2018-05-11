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فن
الجمعة 11/مايو/2018 - 01:33 م

نجلاء بدر تكشف لـ"الدستور" كواليس مسلسل "لدينا أقوال أخرى"

الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر
حسن أمين
dostor.org/2165868

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا، مشيرة إلى أن فصة المسلسل مختلفة تمامًا وجديدة عليها، مما دفعها للموافقة عليه، بالإضافة إلى وقوفها للمرة الثانية أمام فنانة كبيرة مثل يسرا.

وكشفت "بدر" أنها تجسد دور مطلقة ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تتعرض للاستغلال المادي من قِبل زوجها، ما جعلها تلجأ إلى الطلاق عن طريق رفع قضية خلع في محكمة الأسرة، ولكنها تستمر في معافرة قوية طوال الحلقات لاسترداد مخزونها المالي الذي أخذه زوجها السابق منها، وخلال استردادها لهذة الأموال يقوم باستغلالها للمرة الثانية في توريطها بالعديد من الأمور والمشكلات.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أن فريق عمل المسلسل أوشك على الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، مشيرة إلى أنه يتبقى ما يقرب من 10 أيام تصوير فقط، فمن المفترض أن يكون جاهزًا للعرض بالكامل قبل حلول شهر رمضان، قائلة: المسلسل يعتبر من أصعب الأعمال التي تم تنفيذها، وصناع المسلسل كانوا منتظمين للغاية في العمل ومواعيد التصوير.

وتابعت أن التعاون مع النجمة الكبيرة يسرا يعتبر من أمتع الأشياء في الحياة، وهذا المسلسل لم يعتبر التعاون الأول معها، فكان هناك تعاون من قبل بمسلسل "فوق مستوي الشبهات" الذي عرض في رمضان العام قبل الماضي، فكان التعاون معها "وش الخير علي"، وذكرت: أنها فنانة عظيمة وهادئة جدًا أثناء التصوير، وهذا في الحقيقة ينطبق على باقي فريق العمل كشيرين رضا، وشركة العدل جروب، التي وفرت جميع الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل أكثر من رائع.

وعن غناء المطرب فضل شاكر تتر المسلسل كأول عودة حقيقة له على الساحة الغنائية، قالت: فوجئت بهذا التعاون عندما أعلنت شركة العدل هذا الخبر، فأنا أعشق صوته جدًا واستمتعت بالأغنيات التي قدمها خلال مشواره الفني، وكنت من أكثر الأشخاص الذين غضبوا عندما ابتعد عن الساحة الفنية بسبب الاتجاه السياسي الذي اتبعه، وبعيدًا عن انتماءاته السياسية فأنا أعشق صوته وسعيدة بأني هسمع صوته من جديد، وأنه سيعود على الساحة الغنائية مرة أخرى، خاصة وأننا افتقدنا في الفترة الأخيرة الأصوات المميزة مثل فضل شاكر.

وعلقت "بدر" على موقف شركة "العدل جروب" بشأن حذف أغنية التتر الذي غناه فضل شاكر، قائلة: "قرار محترم من الشركة، لأنها الأدرى بمصلحة المسلسل، ولا تريد أن تدخل فى أي صراعات سياسية".

واختتمت حديثها قائلة: "عودة فضل شاكر سيضيف للحقل الفني والغنائي الكثير، ولكن إذا كان مذنبًا فهو الذي خسر الكثير".

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