القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
فن
الجمعة 11/مايو/2018 - 11:56 ص

الليلة.. وزيرة الثقافة وحسن راتب ومفيد شهاب فى أمسية على المحور

وزيرة الثقافة وحسن
وزيرة الثقافة وحسن راتب
dostor.org/2165743

فى ليلة الإبداع والثقافة.. حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الفنانة العالمية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم تقديرًا لمكانتها الفنية والثقافية
صالون المحور الثقافى ينجح فى حشد قيادات وزارة الثقافة فى أمسية ثقافية ووطنية
حسن راتب: وزيرة الثقافة فنانة عالمية وقيادة وقدوة ومفكرة وعالمة تستطيع أن تُرسخ ثقافة العمل الجماعى
إيناس عبدالدايم: نسعى داخل وزارة الثقافة إلى إعادة ترسيخ شكل جديد للثقافة المصرية من خلال فريق العمل المتكامل

تعرض قناة المحور، فى العاشرة مساء اليوم، الأمسية الوطنية والعرس الثقافى لصالون المحور، التى أقيمت تحت عنوان "فى حب مصر" الثقافة والفن تُشكل وجدان الأمة، حيث كانت الفنانة العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة المصرية، ضيفة شرف صالون المحور الثقافى، حيث كان التجمع الأكبر والأشمل لقيادات وزارة الثقافة فى أجواء من الحب والمودة، ومنهم د. أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، وهيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومحمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، ومبادرة جديدة من وزيرة الثقافة بعد أن استطاعت لمّ الشمل داخل أسرة الثقافة المصرية، حيث استعرضوا خطط التطوير بالوزارة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وبحضور الإعلامى محمد فودة، ود. مفيد شهاب، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير الوفد، والكاتب الصحفى محمد أمين، والكاتب الصحفى الدندراوى الهوارى، والإعلامى طارق علام، والمطرب محمد ثروت، بمشاركة نخبة من العلماء والمثقفين والفنانيين والإعلاميين.

وقام الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، بتكريم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإهدائها قلادة جامعة سيناء فى صورة راقية وحضارية، تقديرًا لمكانتها الثقافية والفنية والأدبية، وأنها واجهة وصورة مصرية مُشرفة داخل وخارج مصر فى جميع المحافل الثقافية والفنية والموسيقية.

واستهل "راتب" كلمته بأن الثقافة فى مفهومه ومشرابه ليست مجرد معرفة، وإنه بمعناها الشامل، والذى يتعدى المساحات الضيقة، لتشمل أبعادًا جديدة ومختلفة، منها الثقافة السمعية والنغمة الجميلة.

وتابع "راتب": وأنا اتكلم على استحياء عن الثقافة فى حضور الوزيرة وقيادات من أهل الفكر والإبداع، ومن حسن الطالع أن يزدان صالون المحور بأصوات رائعة للمطرب الكبير محمد ثروت.

وقام "راتب" بتوجيه الشكر إلى وزيرة الثقافة على حضورها صالون المحور، مؤكدًا أنها تتمتع بعدد كبير من فروع الثقافة، وتمتلك من المعرفة والثقافة باعًا كبيرًا، بالإضافة إلى أنها فنانة ولها فى الفن إحساس عظيم وموهبة كبيرة، وهي قيادة وقدوة عالمة ومفكرة تستطيع أن ترسخ ثقافة العمل الجماعى، وتابع: وأنا أسعد بشدة لرؤية هذه الكوكبة من قيادات وزارة الثقافة، وأهل الفكر والإبداع، وتواجدهم فى صالون المحور الثقافى.

من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها البالغة بحضورها الصالون، مؤكدة أننا نسعى داخل الوزارة إلى إعادة ترسيخ شكل جديد للثقافة المصرية، وهو فريق العمل المتكامل، وفى ظل تلك الظروف التى نمر بها فى وزارة الثقافة، فنحرص دائمًا على تواجد فريق عمل متكامل متناغم، وهذا ما استشعره وبدأنا نتحرك فيه فى فترة قصيرة خلال الثلاثة شهور الماضية وحققنا نجاحات كبيرة.

وأضافت أن الفترة السابقة خلال وزارة الثقافة تحركنا بشكل كبير خلال فترة قصيرة ومسئولية كبيرة، ولكن يجمعنا هدف واحد وهو النجاح، وأن نسترجع مرة ثانية الوزارة لمصر وألا نكون جزرا منعزلة، وهو الهدف الذى سعينا له وبدأنا فيه بجميع المحافظات، ووضع خطة طموحة وسنحقق تلك الأهداف من خلال فريق العمل المتكامل وتكاتف جميع القيادات، فمن غير الممكن أن نقوم بعرض أوبرا إلا من خلال قصور الثقافة، ومعنا بالصالون د. أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، وقيادات الوزارة، وحشد من المبدعين من أهل الفكر والإعلام.

بينما أشار د. مفيد شهاب إلى أن وزيرة الثقافة، لها مجهودات كبيرة خلال الفترة السابقة بالوزارة أو قبل توليها حقيبة الوزارة، وساهمت فى تشكيل الوعى وترسيخ القيم والمفاهيم لدى الشعب المصرى، وأيضًا لدورها البارز فى دعم الثقافة المصرية وإعادة الدور المهم للوزارة، حيث يشهد الجميع بالجهد المبذول لها فى لم الشمل داخل الوزارة، حيث قادت أوركسترا فنى ونجحت فى اصطفاف قيادات الوزارة صفًا واحدًا خلفها، حتى تعود الثقافة المصرية إلى سابق عهدها فى السمو بفكر المجتمع وبناء شخصيات تسهم فى نهضة الوطن.

يُذكر أن د. حسن راتب، رئيس شبكة قنوات المحور، حريص على أن يكون عنوان صالون المحور خلال الأسابيع الأخيرة تحت عنوان "فى حب مصر"، فى أمسيات ثقافية وطنية، وبمشاركة النخبة من أهل مصر فى كل المجالات، لتقديم الرؤى والأفكار والمقترحات التى تخدم بلدنا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

منذ اسبوع

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم

منذ أقل من شهر

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»

منذ أقل من شهر

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى

منذ أقل من شهر

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

الآن

السعودية: المملكة ستسعى لتطوير سلاح نووي إذا سعت إيران لذلك

السفير الروسي بالكويت: لا نعتزم نقل سفارتنا إلى القدس

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

الأكثر قراءة

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

«نادم على 104 سنوات في الحياة».. عالم نباتات يختار الموت الرحيم

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

كشكول

بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة روسية

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لكلية الإعلام جامعة مصر

جامعة القاهرة تحذر أية كيانات وهمية تستخدم اسمها للنصب علي الطلاب المصريين والعرب

"ملح الارض" فيتشر إذاعي لطلاب إعلام عين شمس

"شوقي"يكشف تفاصيل الكتاب الموحد بنظام التعليم الجديد

الأمصار

لافروف:نقل السفارة أوصل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية لطريق مسدود

سفارة عمان بالقاهرة تقيم حفل عشاء على شرف وزير الإعلام

مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في بريطانيا

ناسا وأوبر توقعان اتفاقا لتطوير التاكسي الطائر

فلسطينيون يتوافدون لصلاة الجمعة بمخيمات العودة

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

علماء روس يصنعون 30 منتجًا من الطحالب البحرية

34 عالما يكشفون سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث

ما الذى يدمر الدماغ البشرى؟

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

"المشاوي" تزيد من ارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
ads