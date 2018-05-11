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الجمعة 11/مايو/2018 - 11:31 ص

تشديدات أمنية بمحيط دير جبل الطير في المنيا

تشديدات أمنية بمحيط
تريزة شنودة - نادية مبروك - ماريان رسمي
dostor.org/2165709

شهد دير العذراء مريم بجبل الطير، تشديدات أمنية، لتأمين احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء مريم.

وشهدت الاحتفالات تكثيفات أمنية من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي، لتأمين الزائرين في ثاني أيام الأحتفالات بعيد العذراء في جبل الطير.

يذكر أنه بدأت أمس أولى احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، بمركز سمالوط في محافظة المنيا، تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، وتستمر احتفالات دير جبل الطير على مدار أسبوع، احتفالًا بتذكار مرور العائلة المقدسة بمغارة جبل الطير.

وفي سياق متصل، افتتح الأنبا بفنوتيوس، مطران إيبارشية سمالوط، الأربعاء الماضي، كنيسة جديدة باسم "الهروب إلى أرض مصر"، بنيت على طراز الكنائس القديمة، كما دشن كنيسة "المغارة" التى تم حفرها في قلب جبل الطير عمق 20 مترًا، وكذلك ثلاثة أجران معمودية.

وفي السياق التعميري، افتتح مبنى للخلوات والمؤتمرات على النيل مباشرة يسع 180 شخصًا، ومطعم لتناول الطعام يتسع لمئات الأشخاص.

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