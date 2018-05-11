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الجمعة 11/مايو/2018 - 10:16 ص

فهمى يلتقى السفير الأسترالى لبحث عدد من القضايا البيئية

الدكتور خالد فهمي
الدكتور خالد فهمي وزير البيئة
الدستور
dostor.org/2165621

استقبل الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، السفير الاسترالي بالقاهرة، بحضور السفير نهاد عبد اللطيف، كبير مستشاري الوزير، وعبير أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بالوزارة، وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وأهمية هذا المؤتمر على المستوى العالمي فيما يخص قضية التنوع البيولوجي، وأهمية تلك الدورة من المؤتمر في الربط بين قضيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي والـتأثير المتبادل بينهما، وأيضا ربط التنوع البيولوجي بقطاعات أخرى كالصحة والبترول والبنية التحتية.

واستعرض فهمي خلال اللقاء إجراءات وزارة البيئة لمواجهة تلوث الهواء، ومنها شبكة رصد نوعية الهواء والتي تضم 100 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية تعطي مؤشرات لحظية على مدار الساعة، بالاضافة إلى عرض خطة الوزارة للحد من مصادر تلوث الهواء. كما تناول اللقاء ملامح منظومة ادارة المخلفات الصلبة الجديدة، والاجراءات التي تتم في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السفير الاسترالي خلال اللقاء على اهتمام بلاده بالتعاون المشترك مع مصر في مجالات البيئة المختلفة، خاصة في مجال التنوع البيولوجي والذي يعد من الموضوعات الهامة لبلاده، كما أهدى وزير البيئة إلى السفير الاسترالي نسخة من تقرير حالة البيئة الأخير.

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