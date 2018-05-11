الدفاع الجوى الروسى يعترض طائرات تجسس أجنبية

قامت مجموعة من تسع طائرات أجنبية، بعمليات استطلاع على الحدود الروسية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة كراسنايا زفيزدا الروسية.



ويشير الرسم البياني للصحيفة، إلى أن طائرات الدفاع الجوي الروسية، نفذت أربع طلعات للاعتراض والمرافقة، ولم يتم السماح بانتهاك المجال الجوي الروسي.



وأعربت روسيا، أمس الخميس، عن قلقها من تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل، مشيرة إلى أن قرار واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الإيراني يعتبر انتهاكا للقوانين.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسي، ديميتري بيسكوف، بأن موسكو قلقة من التوترات المتنامية بين إيران وإسرائيل، وتأمل في حل سياسي دبلوماسي.