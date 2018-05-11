القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 02:15 ص

ضبط تلاعب وتزوير إحدى شركات الاستيراد بالجمارك

ضبط تلاعب وتزوير
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2165500

تمكنت مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، من ضبط محاولة إحدى الشركات بالتزوير والتلاعب فى المستندات المقدمة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إنه وردت معلومات سرية بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن رسالة أخشاب بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركي، حيث تم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها.

وأضاف المصدر أن فرق القيمة بلغ حوالى 15 مليونا و961 ألفا و352 جنيها، والتعويضات المستحقة بلغت 4 ملايين و578 ألفا و541 جنيها.

وقرر محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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