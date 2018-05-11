الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

يستقبل مسرح النهر التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ حفل الفنان الكبير عمر خيرت، وذلك في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة.



يشار إلى أن «خيرت» بدأت علاقته بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.



انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.



وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة «لى بتى شاه» كعازف درامز، والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: الخادمة ورابسودية عربية وغيرها، وأطل على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية لفيلم (ليلة الفبض على فاطمة عام 1983).