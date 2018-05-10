الأزهر ينعى عبدالشافى محمد عبداللطيف عضو هيئة كبار العلماء

نعى الأزهر الشريف العالم الجليل الدكتور عبدالشافي محمد عبداللطيف، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذى وافته المنية فى وقت سابق اليوم الخميس.



وأكد الأزهر الشريف، في بيان له، أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وبما قدمه للمكتبة العلمية من كتب ومؤلفات عن التاريخ الإسلامى، وما مرَّت به حضارة المسلمين عبر تاريخها القديم والحديث.



وأضاف البيان أن الأزهر الشريف، إذ ينعى فقيده الكبير، فإنَّه يَتقدَّم بخالص العزاء والمُواساة للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.