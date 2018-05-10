رشا مهدى تكشف سبب خروجها من دراما رمضان

كشفت الفنانة رشا مهدي عن سبب عدم مشاركتها، خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل، لأول مرة، بعد 15 عامًا من التواجد على الساحة.



كتبت "رشا"، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ده أول رمضان من 15 سنة ماكونش موجودة معاكم.. اضطريت اعتذر عن كل الأعمال اللي اتعرضت عليا لظروف إقامتي في المستشفى مع والدتي.



وأضافت: كان صعب التزم بأي مواعيد تصوير.. الحمد لله ماما صحتها أحسن كتير وشكرًا لكل اللي سأل.. المهم بقى أنا فاضيالكو وقاعدالكو على تويتر نتفرج سوا.



يذكر أن الفنانة رشا مهدى، شاركت فى رمضان الماضى، خلال أحداث مسلسل "رمضان كريم" للمخرج سامح عبدالعزيز.