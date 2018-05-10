"المصريين بالخارج": شهود عيان أثبتوا صحة موقف مصر بقضية "مريم"

كشف المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عن وجود تطورات بقضية الطالبة مريم، التي لقيت مصرعها في أعقاب تعرضها للاعتداء بالضرب في لندن، مؤكدًا أن هناك شهودا جددا أدلوا بشهاداتهم والتى جاءت في صالح الجانب المصري وأثبتوا صحة موقفنا بالقضية.



وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن الحصول على حق مريم، مؤكدًا أن المحامي المصري التابع للسفارة المصرية فى لندن المكلف من قبل وزارة الخارجية يتابع عن كثب متغيرات القضية، متوقعًا أن تنتهى القضية قريبًا بحكم عاجل في صالح أسرة مريم.



وكانت الطالبة مريم تعرضت لاعتداء جسدي وقع في شارع البرلمان بمدينة نوتنجهام يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الماضي، ونقلت إلى المستشفى وتُوفيت عقب إجراء العديد من العمليات الجراحية لها.



