القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 09:14 ص

مقتل وإصابة 29 مسلحًا خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2164157

أعلن مسئولون أفغان مقتل 22 مسلحا على الأقل وإصابة 7 آخرين، خلال عمليات عسكرية مشتركة بين القوات الأفغانية والأمريكية في إقليم باكتيا بجنوب شرق البلاد.

وأصدر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم بيانا، نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، أوضح خلاله أنه تم تنفيذ العمليات في عدة مناطق بالإقليم بدعم من القوات الجوية، حيث تمت العمليات في الوقت الذي حاولت فيه العناصر المسلحة تأسيس ملاجئ آمنة، بعد عبورهم من الجانب الآخر من خط دوراند، ومنطقة آزرا في إقليم لوجار، ومنطقة هيرساراك في إقليم نانجرهار.

وقال المسئولون إن جثث المسلحين لا تزال في موقع العمليات، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأشار مكتب حاكم الإقليم إلى أن العديد من قادة العناصر المسلحة قُتلوا خلال العمليات العسكرية.

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